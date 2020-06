Prasówka Zgorzelec 4.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Zgorzelcu nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 4.06.2020, w Zgorzelcu. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „To jedne z najstarszych budynków w Zgorzelcu! Co tu było kiedyś?”?

Prasówka Zgorzelec 4.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 To jedne z najstarszych budynków w Zgorzelcu! Co tu było kiedyś? Na pewno doskonale znasz te miejsca, ale czy wiesz, że to jedne z najstarszych obiektów w Zgorzelcu? Po niektórych tego nie widać, bo zostały pięknie odnowione, a inne wręcz przeciwnie - popadają w ruinę. Zobacz jak wyglądały kiedyś i jak wyglądają dzisiaj! A może coś nam umknęło? Znasz inne, równie stare obiekty w naszym mieście? Przejdź do galerii i oglądaj kolejne zdjęcia, posługują się klawiszami strzałek, myszką lub gestami. 📢 Przejście w Radomierzycach otwarte przez dwa dni Od 5 czerwca od godziny 8:00 do 6 czerwca do godziny 22:00 granicę z Niemcami będzie można przekraczać również w Radomierzycach. Przejście to będzie otwarte dla ruchu osobowego i towarowego zgodnie z parametrami drogi do 7,5 tony.

📢 Wakacje za granicą podczas epidemii koronawirusa. Dokąd będzie można pojechać? [LISTA KRAJÓW] W ciągu kilku najbliższych dni rząd ma ogłosić złagodzenie zakazu przekraczania granicy. Już od miesiąca do Polski bez kwarantanny mogą wjeżdżać osoby pracujące w Unii Europejskiej. Teraz zgodę dostaną także turyści. Być może stanie się to już od 15 czerwca. Do jakich popularnych wśród turystów krajów będzie można wyjechać? Jakie obowiązują tam dziś restrykcje i zasady? Sprawdź, klikając w galerię zdjęć powyżej. Na kolejne slajdy możesz przechodzić za pomocą strzałek lub gestów. Prasówka 4.06 Zgorzelec: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Zgorzelcu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kosmetyczny hit: serum nawilżające. TOP 10 skutecznych składników Gdy robi się ciepło, nawet najlepszy krem może stać się za ciężki dla skóry. Czas sięgnąć po nowoczesny kosmetyk, który zyskuje rosnącą popularność. To nawilżające serum do twarzy – lekki, nietłusty preparat o wodno-żelowej konsystencji. Sprawdź, jakie składniki zapewniają jego maksymalną skuteczność!

📢 Zadbane i nowoczesne stadiony w niższych ligach [PRZEGLĄD] Ładne i nowoczesne stadiony nie są domeną wyłącznie klubów Ekstraklasy i jej bezpośredniego zaplecza. W niższych ligach także spotkamy komfortowe i eleganckie obiekty. Oto niektóre z nich! 📢 Jak znaleźć idealną działkę? Oto 12 nieoczywistych rad od tych, którzy już znaleźli Zakup ziemi mocno się różni od zakupu mieszkania. Sprawdź, jakie metody stosować, żeby szybko stać się właścicielem wymarzonej działki. 📢 Twoje auto czeka przegląd? Sprawdź te rzeczy! Oto najczęstsze usterki polskich samochodów Coroczny obowiązkowy przegląd techniczny samochodu to stresujący moment dla wielu kierowców. Nic dziwnego – w ubiegłym roku niemal pół miliona aut nie zdało tego egzaminu. Wielu negatywnych wyników można było jednak uniknąć. Zobacz, jakie są najczęstsze usterki samochodów wykrywane na przeglądach!

