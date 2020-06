Prasówka Zgorzelec 5.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Zgorzelcu nie minęło Cię nic ważnego

12, 13 i 14 czerwca 2020 r. to daty, które każdy miłośnik dobrej kuchni już teraz powinien zapisać sobie w kalendarzu. Do Zgorzelca przyjadą prawdziwi pasjonaci kulinariów, którzy przez trzy dni, w ramach pierwszego w tym sezonie zlotu food trucków, będą karmić mieszkańców swoimi popisowymi daniami. Kulinarne świętowanie wiosny w Zgorzelcu odbędzie się po raz pierwszy w nowej lokalizacji.

Jak w każdą sobotę, jutro również odbędzie się targ rolny pod Wieżą w Siedlęcinie. Co za raraytasy będą tam czekać na odwiedzających! Zobaczcie sami! Zapraszamy w każdą sobotę w godzinach 10.00- 13.00 na targ rolny w Siedlęcinie.

Od 5 czerwca od godziny 8:00 do 6 czerwca do godziny 22:00 granicę z Niemcami będzie można przekraczać również w Radomierzycach. Przejście to będzie otwarte dla ruchu osobowego i towarowego zgodnie z parametrami drogi do 7,5 tony.