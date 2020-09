Prasówka Zgorzelec 7.09.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Zgorzelcu nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 7.09.2020, w Zgorzelcu. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Biuro rzeczy znalezionych Kolei Dolnośląskich pęka w szwach. Zobacz co tam znajdziesz [ZDJĘCIA]”?

Prasówka Zgorzelec 7.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Biuro rzeczy znalezionych Kolei Dolnośląskich pęka w szwach. Zobacz co tam znajdziesz [ZDJĘCIA] Biuro rzeczy znalezionych Kolei Dolnośląskich gromadzi wszystko to, co zgubimy w pociągach. Od ciuchów, przez narzędzia i telefony, po kluczyki do samochodów, a nawet... mandaty karne! Kliknij w zdjęcie i zobacz co w ostatnim czasie Dolnoślązacy pozostawili w składach KD. 📢 Tak przez 500 lat zmieniała się panorama Zgorzelca i Goerlitz. Zobacz archiwalne zdjęcia! Niektóre z tych rysunków i drzeworytów pochodzą nawet sprzed ponad 500 lat. Przygraniczne miejscowości wyglądały zupełnie inaczej. Zobacz, jak przez te wszystkie lata Goerlitz i Zgorzelec rozrastały się- powstawały nowe domy, kościoły, szkoły. Te zdjęcia są unikatowe!

📢 Gdzie na grzyby ze Zgorzelca? Sprawdzone miejsca! TOP 10 Początek września okazał się bardzo hojny dla grzybiarzy. W lasach prawdziwy wysyp grzybów. Podpowiadamy, gdzie wybrać się, aby nazbierać piękne dary lasu. To miejsca sprawdzone przez Czytelników. Zapraszamy do naszej galerii, gdzie znajdziecie lokalizację najlepszych miejsc na grzybobranie. Wszystkie znajdują się w pobliżu Zgorzelca. 📢 Uwaga. Salmonella w rukoli, która była sprzedawana w Lidlu, Biedronce i McDonald's (SZCZEGÓŁY) Jak informuje sanepid, odbiorcami wycofywanych produktów były m.in. Jeronimo Martins Polska (właściciel sieci Biedronka), Lidl , McDonald’s, SCA PR (właściciel sieci InterMarche) oraz Transgourmet Polska (hale Selgros). 📢 Zapisz dziecko na zajęcia dodatkowe w zgorzeleckim Domu Kultury. Jest ich sporo! Od 21 września w Miejskim Domu Kultury startują zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży. Najmłodsi mieszkańcy Zgorzelca będą mogli uczęszczać na zajęcia teatralne, plastyczne, muzyczne, medialne oraz rytmiki i tańca.

📢 Kierowca, który śmiertelnie potrącił naszą dziennikarkę, trafi do aresztu! Są decyzje sądu po śmierci Anny Karbowniczak Maciej N., kierowca, który śmiertelnie potrącił naszą dziennikarkę, trafi do aresztu na trzy miesiące. Oprócz niego na miesiąc za kratki trafią także jego brat Krystian N. oraz pasażer busa Mateusz C. Pobytu w areszcie uniknie za to Oliwia P., pasażerka busa. Łącznie w sprawie śmieci Anny Karbowniczak zatrzymano pięć osób. 📢 Święto Plonów 2020. W tym roku dożynki w Lwówku Śląskim inne niż zawsze [ZDJĘCIA] Pandemia koronawirusa zmieniła znaną nam do tej pory rzeczywistość. Nawet dożynki w tym roku wyglądają inaczej. W sobotę, 5 września, w Lwówku Śląskim uczczono Święto Plonów. Był dożynkowy pochód, muzyka i uroczysta Msza Św. za rolników i ich plony.

📢 Rodzina 500 plus 2021. W nowym roku będą zmiany w programie. Jakie? Co z waloryzacją 500 plus: 7.09.2020 Rząd zaakceptował ustawę budżetową na 2021 rok. Teraz po wakacjach zajmie się nią Sejm, bo dopiero po odbyciu całej procedury legislacyjnej i publikacji w Dzienniku Ustaw stanie się ona obowiązującym prawem, ale to formalność. Budżetowe założenia rządu zostaną uchwalone na sto procent. Czy w budżecie przewidziane są pieniądze na waloryzację zasiłku 500 plus w 2021 roku?

