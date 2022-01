Prasówka Zgorzelec 9.01.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Zgorzelcu nie minęło Cię nic ważnego

Tragiczny wypadek w Jędrzychowicach. Nie żyje jedna osoba, a trzy trafiły do szpitala. Samochód osobowy zderzył się z samochodem ciężarowym na wysokości stacji benzynowej Shell.

Na Nowy Rok warto mieć nowego przyjaciela w swoim domu. Posiadanie kota ma w sobie wiele zalet, a jak twierdzą specjaliści ma to nawet właściwości zdrowotne. Zaczepne, dostojne, żartownisie...te kociaki miziaki ze Schroniska dla Zwierząt Małych w Dłużynie Górnej polecają się do adopcji. Czekają na nowe, kochające domy. Czy spotka je to szczęście w 2022 roku? Poznaj te słodkie pyszczki.