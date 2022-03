Przed nami najgorętsza wyrypa w kraju. Rajd Kotliny Turoszowskiej już w czerwcu

To będzie już trzecia edycja imprezy organizowanej przez Fundację Rajd Kotliny Turoszowskiej w Bogatyni i okolicach. 60- kilometrowa trasa robi wrażenie, nie tylko ze względu na jej długość, ale i niezwykłe widoki.

- Tegoroczna edycja odbędzie się 18 czerwca. Uczestnicy będą mieli do pokonania 60- kilometrową trasę po czeskich Górach Izerskich. Suma przewyższeń to aż 2000 metrów. Start z OSIRu w Bogatyni w kierunku Czech. Miniecie pomnik ofiar I i II wojny światowej, pozostałości kolejki wąskotorowej i będziecie mieli okazję podziwiać unikatową architekturę łużycką. Dalej kierować będziecie się lasem przez góry do przełęczy Oldrzichovske Sedlo. Potem z Oldrzichova na Spicak, kolejno Na Łysy Wierch, Guślarz i pasem granicznym do Bogatyni. Będzie gdzie się zmęczyć, ale te widoki rekompensują wszystko - informuje Rafał Mazurkiewicz, wiceprezes fundacji.