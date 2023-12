Przedszkola w Zgorzelcu w roku szkolnym 2024/2025. Dane kontaktowe, adresy

Wiek, w jakim można zapisać dziecko do przedszkola

Kiedy zaczynają się rekrutacje w przedszkolach w Zgorzelcu?

Procesy rekrutacyjne do przedszkoli prowadzone są zazwyczaj w pierwszym kwartale roku , na przełomie lutego i marca. Jest to zależne od konkretnej placówki. Przedszkola publiczne oraz niepubliczne mają różniące się od siebie zasady w procesie rekrutacyjnym. W pierwszym wariancie sa narzucone odgórnie i znajdują się w ustawie, te niepubliczne zaś ustalają zasady indywidualnie i w każdej placówce mogą wyglądać inaczej.

Gdzie możesz znaleźć informacje o rekrutacji?

Dlaczego Twoje dziecko powinno iść do przedszkola w Zgorzelcu?

Edukacja przedszkolna jest bardzo istotna w sferze rozwoju malucha. Jako cel główny obiera sobie przygotowanie go do rozpoczęcia nauki w szkole. Do tego, dziecko chodząc do przedszkola poznaje zasady funkcjonowania w grupie. Następuje u niego rozwój w zakresie społecznym i związanym z emocjami. Uczy się tam, jak rozmawiać z rówieśnikami, mówić o swoich emocjach i potrzebach.