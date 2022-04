Przedszkole w Węglińcu, pomost w Spytkowie, a może Sky Tower? Te budowle biorą udział w prestiżowym konkursie

Budowa budynku żłobko-przedszkola z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii zlokalizowanego na dz. nr 168/1, obręb 0001 Węgliniec – ul. Kochanowskiego 9. Powstał nowoczesny, energooszczędny obiekt przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawościami. Obiekt zapewnia wysoki standard ochrony ppoż. Bryła budynku wpisuje się w krajobraz architektoniczny otoczenia. Przy obiekcie znajduje się plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią oraz duży teren zielony zabawowy objęty monitoringiem. W obiekcie funkcjonuje przedszkole przeniesione z budynku mieszkalnego adaptowanego na potrzeby placówki. Dzięki inwestycji możliwe było przyjęcie do przedszkola o 100% więcej dzieci, co w dużym stopniu zaspokoiło potrzeby zakresie zapewnienia miejsc wychowania przedszkolnego. Powstał również pierwszy w gminie żłobek z 32 miejscami (2 oddziały po 16 miejsc). Został wybudowany trzy-członowy budynek z dwoma kondygnacjami użytkowymi, niepodpiwniczony, budowany w technologii tradycyjnej. Każda z części budynku połączona jest z pozostałymi łącznikami komunikacyjnymi. Budynek posadowiony w sposób bezpośredni na ławach fundamentowych. W obiekcie wykonano następujące instalacje wewnętrzne: a) elektryczną z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych, b) wodociągową (ciepła i zimna woda użytkowa), c) kanalizacyjną z rozdziałem na: kanalizację technologiczną z pomieszczeń produkcyjnych bloku z żywienia, odprowadzającą ścieki poprzez osadnik tłuszczu; kanalizację sanitarną z pozostałych pomieszczeń, d) centralnego ogrzewania z wykorzystaniem pomp ciepła e) wentylacyjną (mechaniczną). Obiekt podzielony jest na bloki (żywieniowy, administracyjno-techniczny, opiekuńczy żłobka, opiekuńczy przedszkola). I. Blok żywieniowy, znajdujący się w budynku głównym, przystosowany jest do produkcji żywności od surowca do gotowej potrawy oraz do wydawania żywności w formie cateringu. II. W bloku administracyjno-technicznym (budynek główny) znajdują się pomieszczenia do obsługi urządzeń technologicznych, biurowe oraz zaplecza socjalnego i sanitarnego dla osób zatrudnionych oraz gości. III. Blok opiekuńczy żłobkowy składa się z dwóch oddziałów - przestronne sale dla dzieci, każda z odrębną salą do wypoczynku i węzłem sanitarnym. IV. Blok opiekuńczy przedszkolny składa się z pięciu oddziałów – przestronne sale dla dzieci, każda z odrębnym węzłem sanitarnym. Dodatkowo przedszkole dysponuje nowoczesną jadalnią oraz salą do prowadzenia zajęć gimnastycznych i rytmiczno-tanecznych wyposażoną w magiczny dywan. Parametry obiektu: Długość - 81,90m; Szerokość: 31,30m; Wysokość ponad poziom terenu: 12,00m Powierzchnia zabudowy: 1360,34 m2 Powierzchnia użytkowa: 1922,79 m2 Powierzchnia całkowita: 2374,76 m2 Kubatura: 11651,98 m3 Liczba kondygnacji nadziemnych: 2 Rodzaj ogrzewania: pompy ciepła z instalacją fotowoltaiczną Wentylacja mechaniczna pomieszczeń. Całkowity koszt zadania: 8 879 679,00 zł w tym: środki własne gminy – 4 774 208,00 zł Fundusz Pracy w ramach programu MALUCH+ - 858 000,00 zł Rządowy Fundusz Rozwoju Inwestycji Lokalnych – 3 247 471,00 zł Wyposażenie do żłobka i częściowo do przedszkola zakupiono ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 – dotacja w kwocie – 357 814,00 zł. INWESTOR Gmina Węgliniec WYKONAWCA Zakład Usług Ogólnobudowlanych Roman Krawiecki Siekierczyn PROJEKTANT BUDOTEKA Biuro Inżynierskie Tomasz Kozłowski Olszyna

Modernizacja & Budowa XXI w.