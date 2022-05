Przedszkole w Węglińcu, pomost w Spytkowie, a może Sky Tower? Te budowle biorą udział w prestiżowym konkursie Paulina Gadomska

To spektakularne modernizacje i budowy, które znajdują się na terenie powiatu zgorzeleckiego, lubańskiego i lwóweckiego. Teraz walczą o głosy w prestiżowym konkursie "Modernizacja & Budowa XXI wieku". Ciekawych projektów zgłoszonych do konkursu nie brakuje, jednak te z "naszego podwórka" robią wrażenie. Zobaczcie co powstało w Spytkowie, Węglińcu, Gryfowie Śląskim i Świeradowie- Zdroju.