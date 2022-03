Przegląd prasy 13.03.2022 Zgorzelec. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Zgorzelca

Nie masz pomysłu na marcowy spacer? Te miejsca warto odwiedzić, a ze Zgorzelca to tylko 30 minut samochodem. W otoczeniu pięknej przyrody odstresujesz się tutaj, zażyjesz świeżego powietrza i docenisz ciszę. To 10 miejsc, które polecamy.

Po zimowej hibernacji żaby, ropuchy, salamandry i inne płazy migrują do swoich tarlisk, w celu złożenia jaj. Przyciągają je zbiorniki wodne, w których same spędziły życie jako kijanki. W drodze z kwater zimowych do zbiorników wodnych, czyha na nie wiele niebezpieczeństw: przejście przez drogę, czający się wrogowie, możliwość wpadnięcia do otworów ściekowych i inne.