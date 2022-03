Przegląd prasy 16.03.2022 Zgorzelec. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Zgorzelca

Niemal każdego dnia do jednostek Policji w powiecie zgorzeleckim wpływają nakazy doprowadzenia, czy listy gończe wystawione wobec osób, które w swojej przeszłości weszły w konflikt z prawem. Skazane prawomocnym wyrokiem powinny odbywać kary pozbawienia wolności, jednak z różnych powodów nie zgłosiły się do zakładów karnych i ukrywają się. Kolejne dwie osoby poszukiwane zostały zatrzymane w Pieńsku i Bogatyni.

Współczesna nazwa Bogatyni, nadana przez Komisję Ustalania Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych działającą przy Prezesie Rady Ministrów, do użytku publicznego wprowadzona została na mocy Rozporządzenia Ministrów: Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 15 marca 1947 roku o przywróceniu i ustaleniu urzędowych nazw miejscowości. To dokładnie 75 lat naszej Bogatyni. Zobaczcie jak miasto zmieniało się na przestrzeni tych lat.

Konwoje z chorymi dziećmi z Ukrainy trafiają do Polski. Dzięki współpracy lekarzy i międzynarodowych instytucji można uratować życie młodym pacjentom z doświadczeniami onkologicznymi. Sprawdziliśmy, na jaką pomoc mogą liczyć dzieci leczące się na raka.

Prasówka 16.03 Zgorzelec: pozostałe wydarzenia

We wtorek, 15 marca w kalendarzu świąt przypada Dzień Piekarzy i Cukierników. Warto go celebrować. Z tej okazji prezentujemy najciekawsze i najpopularniejsze profile na Instagramie z artystycznymi tortami. Te wypieki to prawdziwe dzieła sztuki. Wiele z nich przybiera niesamowite kształty i ma wiele ciekawych dekoracji. Zobaczcie galerię zdjęć.