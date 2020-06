Przegląd prasy 17.06.2020 Zgorzelec, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Zgorzelca

Dżem kupowany dwa lata temu przez Rafała Trzaskowskiego stał się tematem, który wzięły pod lupę "Wiadomości" TVP. Redaktor Telewizji Polskiej Adrian Gąbka zapytał Trzaskowskiego o jego wizycie na jarmarku i zakup dżemu, w chwili gdy z okazji rocznicy Bitwy Warszawskiej odbywała się defilada. Co na to kandydat na prezydenta i internauci? Dżem Trzaskowskiego spowodował, że sieć zalały memy. Zobacz je w galerii.

W środę (17 czerwca) rano na 127 kilometrze autostrady A4 między węzłami Kostomłoty i Kąty Wrocławskie, na jezdni w stronę Wrocławia, samochód ciężarowy staranował bariery energochłonne i wpadł do rowu. Autostrada będzie zablokowana.

Policjanci ze Zgorzelca podjęli wyzwani i przystąpili do akcji Gaszyn Challenge, która polega na wykonaniu 10 pompek, nagraniu z tego ćwiczenia krótki filmik, wrzucenie go do sieci oraz wpłacenie pieniędzy dla dzieci, które chorują na rdzeniowy zanik mięśni. Następnie nominuje się kolejne jednostki do wykonania zadania. Akcja dotarła nawet na pogranicze.

Wybory prezydenckie 2020 są wyjątkowo zmaskulinizowane. Jedyna kobieta, która kandydowała na prezydenta, Małgorzata Kidawa-Błońska, zrezygnowała z wyścigu o tytuł głowy państwa. Nie oznacza to jednak, że wszyscy kandydaci na prezydenta 2020 pominęli ważne dla kobiet kwestie. Prześwietlamy poszczególne programy wyborcze pod kątem istotnych dla kobiet problemów.