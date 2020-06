Przegląd prasy 19.06.2020 Zgorzelec, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Zgorzelca

Winnym tego, iż w zeszłym roku w Naszym Zoo nie odchowano żadnych młodych gazeli jest lis. Minął rok, wykonano wiele prac remontowych, postawiono dziesiątki metrów elektrycznego ogrodzenia, a po wybiegu wraz z ośmioma dorosłymi osobnikami biegają cztery młode gazele.

Elektrownia Turów pracuje nieprzerwanie od 1962 roku. Wraz z kopalnią odkrywkową to największy zakład na terenie powiatu zgorzeleckiego. Na przełomie lat 50. i 60. budowa elektrowni była największą inwestycją energetyczną tego typu w Europie. Pierwsza grupa pracowników tej przyszłej wielkiej budowy zjechała do Bogatyni 18 stycznia 1958 roku. W szczytowym okresie budowy pracowało tam około 10 000 osób. 31 października 1962 roku zakończono wszystkie prace i przekazano blok nr 2 do eksploatacji.