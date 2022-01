Przegląd prasy 20.01.2022 Zgorzelec. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Zgorzelca

Już w najbliższą niedzielę (23.01) trzy największe muzea w Goerlitz zapraszają dziadków z wnukami do wspólnego, bezpłatnego zwiedzania. Muzeum Śląskie, Muzeum Przyrodnicze oraz Muzeum Historii Kultury zapraszają.

Kto z nas nie marzył o tym by zostać strażakiem lub choć raz zajrzeć do samochodu bojowego. Dzisiaj zapraszamy właśnie do takiego oglądania. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu pozyskała nowy samochód ratowniczo-gaśniczy, który będzie służył mieszkańcom.

Obywatel Ukrainy zaatakował ratowniczkę medyczną, która udzielała pomocy jego koledze. Mężczyzna był kompletnie pijany.