Przegląd prasy 21.11.2021 Zgorzelec. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Zgorzelca

Kradzieże katalizatorów to proceder, który dotyka zwłaszcza właścicieli starszych samochodów. Powodem jest stosunkowo łatwy dostęp do tego elementu i jego duża wartość. Złodzieje dopuszczają się tego przestępstwa zarówno w dzień jak i w nocy. Wymontowanie tej części tłumika zajmuje przestępcom kilka minut, a zawarte w nim metale szlachetne sprawiają, że można go szybko sprzedać. Katalizatory nie mają żadnych oznaczeń, przez co są trudne do zidentyfikowania.