Przegląd prasy 22.09.2021 Zgorzelec, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Zgorzelca

Prasówka Zgorzelec 22.09: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Czerwcowe otwarcie Sky Walk w Świeradowie- Zdroju wywołało prawdziwe, turystyczne poruszenie. Mieszkańcy Dolnego Śląska, ale i Polski chcieli wdrapać się po ścieżce w chmurach i zobaczyć niezwykłe widoki na okolicę i Góry Izerskie. W Świeradowie- Zdroju to nie jedyny punkt, z którego widoki zapierają dech w piersiach. Jeśli wybieracie się do tego uzdrowiskowego kurortu, warto odwiedzić te miejsca i zachwycić się krajobrazem. Kliknijcie w zdjęcie główne i przejdźcie do galerii. Tam poruszajcie się strzałkami.