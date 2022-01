Przegląd prasy 5.01.2022 Zgorzelec. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Zgorzelca

Przy ulicy Warszawskiej, w miejscu gdzie dawniej mieściło się kino Grunwald, zgorzelecki przedsiębiorca Artur Toronowski wybudował budynek mieszkalny. Na parterze trwają przygotowania do otwarcia kolejnego sklepu sieci Biedronka. Będzie to już szósty sklep tej sieci w Zgorzelcu.

Przy ulicy Lubańskiej w Zgorzelcu plac budowy. Mieszkania PLUS nareszcie stają się faktem, a budynki nabierają kształtu. Aż 221 rodzin znajdzie tutaj swój wymarzony dom.

Początek roku skłania wiele osób do zmian i nowych kroków. Myślisz nad zmianą pracy? Oto noworoczne oferty pracy pochodzące z Powiatowego Urzędu Pracy w Zgorzelcu. Te etaty są wolne. Sprawdź szczegóły.

Karkonosze to najwyższe pasmo Sudetów, które rozciąga się od Przełęczy Szklarskiej na zachodzie do Przełęczy Lubawskiej na wschodzie. Nic dziwnego, że od lat cieszy się ogromną popularnością wśród turystów, którzy jeszcze przed wojną przyjeżdżali do Karpacza i Szklarskiej Poręby, żeby odwiedzić schroniska lub pozjeżdżać na nartach. Zobaczcie, jak zmieniała się moda na przestrzeni lat!