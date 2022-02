Przegląd prasy 6.02.2022 Zgorzelec. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Zgorzelca

W Zgorzelcu porozumiewamy się inaczej niż w Warszawie, Wrocławiu i Legnicy. Mamy swoje własne określenia na różne miejsca, których próżno szukać w innych miastach. Tak się mówi "po zgorzelecku": to już druga odsłona słów znanych tylko w naszym mieście. Sprawdźcie, czego brakuje na liście i dajcie znać w komentarzach.

Do tragicznego wypadku doszło w piątek przed godz. 22 na al. Sobieskiego. W wyniku zderzenia dwóch samochodów jedna osoba nie żyje. Domniemany sprawca uciekł, podobnie jak pasażer. Droga przez wiele godzin była zablokowana, a kierowcy musieli liczyć się z utrudnieniami.

Na podstawie prowadzonej pracy operacyjnej policjanci z Referatu Kryminalnego bogatyńskiego komisariatu zatrzymali sprawców kradzieży mienia o wartości około 15 000 zł. Mężczyźni na terenie Bogatyni dokonali kradzieży elementów wewnętrznych transformatora. Obaj usłyszeli już zarzuty dokonania kradzieży do których się przyznali. Teraz za popełniony czyn odpowiedzą przed sądem.

Widok pięknych kobiet zawsze zachwyca, a jeśli do tego noszą stylizacje zainspirowane Walentynkami - trudno czasami oderwać wzrok. Tak jet też w przypadku skinów z gry League of Legends, które nawiązują do Święta Zakochanych, choć nie wszystkie z nich są damskie. Sprawdźcie sami.