Przegląd prasy 7.09.2021 Zgorzelec, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Zgorzelca

Targowisko w Lubaniu otwarte jest dziś (7.09) tylko do 12.00, ale na "rynek" przyjeżdżają handlarze ze Zgorzelca i mieszkańcy. Na dużym placu można kupić niemal wszystko: spodnie, buty, antyki, sadzonki i warzywa. Specjalnie dla was sprawdziliśmy, jakie są ceny warzyw i owoców. Kukurydzę można kupić już za złotówkę, marchew za 3 złote, a sałatę za 2,50. Grzyby spod Węglińca w cenie 20 zł za kobiałkę. Zobaczcie, jak wygląda dzień targowy.

Lubań to jedno z bardziej urokliwych miast naszego regionu. Założono je na początku XIII wieku i od początku istnienia było ważnym ośrodkiem gospodarczym i kulturalnym. Gród nad Kwisą po zakończeniu II wojny światowej przeszedł w polskie ręce. W rynku znajduje się wiele zabytkowych kamienic. Rano ustawiają się długie kolejki po słynne zapiekanki, a popołudniami ludzie przysiadają, żeby spróbować różnych smaków lodów tuż obok ratusza. Zobaczcie lubański rynek i jego uliczki na zdjęciach.

