Przegląd prasy 8.09.2020 Zgorzelec, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Zgorzelca

Zakończył się konkurs Łużycecraft. Zadaniem uczestników było odtworzenie lokalnych, charakterystycznych dla naszego regionu miejsc. Pierwsze miejsce i główną nagrodę zdobywa KhaoManne za rekonstrukcję Pałacu w Radomierzycach, druga nagroda przypada PogGox2017 za Kaściół Św. Trójcy w Goerlitz, trzecie miejsce przypadło Negatywny_ za cmentarz żołnierzy II Armii Wojska Polskiego w Zgorzelcu.

Fabrycznie nowa kareta już jest w Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu. W poniedziałek 7 września Starosta Bolesławiecki Tomasz Gabrysiak przekazał kluczyki do samochodu, który kosztował niespełna 400 tys. zł.

Bolesławiecki szpital dysponuje obecnie 4 karetkami. Tylko w pierwszym półroczu 2020 Zespół Ratowników Medycznych wyjeżdżał do pacjentów 3896 razy, a karetki przejechały ponad 120 tys. km.

Biuro rzeczy znalezionych Kolei Dolnośląskich gromadzi wszystko to, co zgubimy w pociągach. Od ciuchów, przez narzędzia i telefony, po kluczyki do samochodów, a nawet... mandaty karne! Kliknij w zdjęcie i zobacz co w ostatnim czasie Dolnoślązacy pozostawili w składach KD.