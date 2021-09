Przegląd tygodnia w Zgorzelcu, najważniejsze wydarzenia od 19.09 do 25.09.2021, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia Zgorzelec od 19.09 do 25.09.2021: top 3 artykuły z tygodnia

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Samochód Google pojawił się na ulicach miasteczka w 2012 i 2013 roku. Zobaczcie jak wyglądał Pieńsk i jego mieszkańcy kilka lat temu. Co uchwyciła kamera Google Street View?

To największy park skalny w Europie, a mieszkańcy Zgorzelca mają do niego bardzo blisko. O tej porze roku jest tam szczególnie pięknie, ponieważ roślinność parku przybiera różnorodne barwy. To miejsce idealne na rodzinną wycieczkę, a Nochten położone jest 55 km od Zgorzelca.