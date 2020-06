Przegląd tygodnia w Zgorzelcu, najważniejsze wydarzenia od 21.06 do 27.06.2020, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

Czy to dobry czas na nadrobienie zaległości informacyjnych z tygodnia? Zobacz, które wiadomości mieszkanki i mieszkańcy Zgorzelca czytali w ostatnim tygodniu najchętniej

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Zgorzelca, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 21.06 a 27.06.2020. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gmina Zgorzelec: gdzie głosować w wyborach prezydenckich 2020? Lista lokali wyborczych - 2 tura”?

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów. Przegląd tygodnia Zgorzelec od 21.06 do 27.06.2020: top 3 artykuły z tygodnia Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Gmina Zgorzelec: gdzie głosować w wyborach prezydenckich 2020? Lista lokali wyborczych - 2 tura Sprawdź, gdzie głosować w gm. Zgorzelec w 2 turze wyborów prezydenckich 2020. Wybory odbędą się 12.07.2020 w całej Polsce, jednak każdy uprawniony do głosowania przypisany jest do konkretnej obwodowej komisji wyborczej, która tego dnia, podczas wyborów prezydenckich, urzęduje w konkretnym lokalu wyborczym. Aby uniknąć szukania właściwego lokalu w gm. Zgorzelec sprawdź poniżej, gdzie możesz zagłosować. Nie zapomnij zabrać ze sobą dowodu osobistego i maseczki na twarz. 📢 Święto Wina rozpoczęte. Włodarze europejskiego miasta zapraszają! [GALERIA]

📢 Dawny dom towarowy znów rozbłyśnie! Planowana jest m.in. budowa podziemnego parkingu! [GALERIA] Pamiętasz to miejsce? W czasach, gdzie galerie handlowe w Polsce były czymś obcym i rzadko spotykanym, tuż przy granicy podziwialiśmy cudowne wnętrza galerii handlowej rodem z filmu. Właściciel tego obiektu ma wobec niego plany. „Celem jest stworzenie solidnej koncepcji, która spełni oczekiwania p odyktowane wyjątkowością tego obiektu”- Winfried Stöcker. Zobacz jak teraz wygląda Karstadt! 📢 Zatopione kamieniołomy kuszą turystów [ZDJĘCIA] To raj dla nurków, wspinaczy, piechurów, ale i osób, które w przyjemnym otoczeniu chciałyby cieszyć się urokami letniej pogody. Zaledwie kilkanaście kilometrów od granicy polsko- niemieckiej docieramy do gór Königshain, gdzie zachwycają zalane kamieniołomy- dawna kopalnia granitu. To nie jedyna atrakcja tego miejsca. 📢 Zobacz letnie zdjęcia powiatu zgorzeleckiego! Zrobili je mieszkańcy! [GALERIA] Zdjęcia robią wrażenie! Nasz powiat jest piękny, czasem wystarczy tylko się zatrzymać. Przypominamy zeszłoroczny konkurs fotograficzny "Powiat Zgorzelecki w obiektywie". Na podium stanęli odpowiednio: Anna Niedobitek, Roman Witkowski i Małgorzata Kurkowska. Zobacz wszystkie nadesłane fotografie w etapie LATO!

📢 Co zabrać nad morze? Tego nie będzie w hotelu i apartamencie z powodu epidemii! LISTA Jeśli wybieracie się nad morze, koniecznie sprawdźcie, co musicie zabrać ze sobą! Okazuje się, że w reżimie sanitarnym, narzuconym przez epidemię koronawirusa, z wielu rzeczy korzystać nie będziecie mogli. Co z parawanami, leżakami, naczyniami do gotowania, suszarką do włosów, pościelą itd.? Rozmawialiśmy z dwiema stacjami sanitarnymi i kilkoma właścicielami obiektów. Wiele zależy od podejścia właścicieli obiektów. Odpowiedź pod kolejnymi zdjęciami.

📢 Hotel pod Orłem: czy zostanie sprzedany? [ZDJĘCIA] Hotel Pod Orłem to jeden z najbardziej rozpoznawanych obiektów w przygranicznym Zgorzelcu. Za czasów komuny przyjeżdżali tutaj goście nie tylko z Polski. Po czasach świetności budynek zaczął niszczeć, a standard, który był w nim dostępny można było nazwać jako przeciętny. W roku 2012 obiekt został kupiony przez lokalnego przedsiębiorce, Christosa Papanaum, które deklarował remont i stworzenie ekskluzywnego hotelu. Intensywne prace remontowe prowadzone były przez dłuższy czas, po czym nagle ucichły. W ostatnim czasie w hotelowym oknie pojawiła się informacja "Hotel na sprzedaż" i numer telefonu. Chcieliśmy dowiedzieć się czy faktycznie obiekt zostanie sprzedany, jaka jest cena, czy są zainteresowani. Po telefonicznej rozmowie dowiedzieliśmy się jedynie, że "możliwe, że hotel zostanie sprzedany", a jeśli nie, to "dalsze prace przy nim może zaczną się pod koniec roku". Taki piękny kwiatek w centrum miasta. Szkoda, że pusty i niszczejący. Zobacz jak hotel wyglądał kiedyś i dziś!

📢 Czy w starej kopalni koło Mirska uchodźcy z Czech schowali swój skarb? Patrycja Ościak jest przewodnikiem sudeckim, ale ostatnio sporo czasu poświęca na śledzenie losów starych rodów czeskich. A wszystko rozpoczęło się od wizyty pewnego Niemca…

📢 Walka o Turów. Mieszkańcy i samorządowcy zebrali prawie 30 000 podpisów "za" istnieniem kopalni Blisko 30 tysięcy podpisów pod petycją w obronie kompleksu Turów- to odpowiedź mieszkańców, pracowników i samorządowców z powiatów zgorzeleckiego, lubańskiego i bolesławieckiego na działania strony czeskiej zmierzające do likwidacji Kopalni i Elektrowni Turów. 📢 Memy o Zgorzelcu, Bogatyni, Bolesławcu i Lwówku Śl.! Internauci mają poczucie humoru! [GALERIA] Co Internauci myślą o Zgorzelcu, Bogatyni, Bolesławcu czy Lwówku Śląskim? Zobacz stworzone przez nich demotywatory i memy! Jest cynicznie, gorzko i żartobliwie.

📢 Kiedyś po Zgorzelcu jeździły tramwaje. Zobacz![ARCHIWALNE ZDJĘCIA] Tramwaje w Zgorzelcu to dziś jedynie wspomnienie. Kiedyś linia tramwajowa łączyła Zgorzelec i Goerlitz. Po niemieckiej stronie Nysy Łużyckiej ten środek transportu nadal funkcjonuje. Na powrót tramwajów do Zgorzelca nie mamy co liczyć. Zobacz je na archiwalnych pocztówkach i zdjęciach! 📢 Wyprzedaż w AMW, ceny jeszcze niższe. Co można kupić za grosze? [ZDJĘCIA, OPISY, CENY] Rozpoczęły się wyprzedaże. Zakupy w obniżonych cenach zrobimy także w sklepie internetowym Agencji Mienia Wojskowego. Można tam kupić nie tylko wojskowe mundury, ale także uniwersalne bluzy, kurtki, koszulki, buty i mnóstwo innych rzeczy za bezcen. Wybraliśmy dla was najciekawsze oferty. Zobaczcie, klikając w galerię zdjęć powyżej. Na kolejne slajdy możecie przechodzić za pomocą strzałek lub gestów. 📢 Święto wina na pograniczu już w weekend! Zapraszamy na Coolinaria! Już w sobotę, 27 czerwca, na Postplatz w Goerlitz odbędzie się Polsko- Niemiecki Festiwal Wina Coolinaria. To pierwsze takie wydarzenie na pograniczu i namiastka normalności w czasach pandemii. Serdecznie zapraszamy!

📢 TOP 10 miejsc w Czechach, które musisz odwiedzić Zastanawiasz się, jakie miejsca w Czechach warto odwiedzić oprócz Pragi? Przygotowaliśmy dla Ciebie subiektywne zestawienie 10 najciekawszych czeskich miejsc znajdujących się w pobliżu. Większość z nich położona jest nie dalej niż 170 kilometrów od granicy z Polską. Zobacz koniecznie! 📢 Marsjańskie spodki wpisane na listę zabytków. Czekają na remont [GALERIA] Obserwatorium zlokalizowane na Śnieżce robi ogromne wrażenie na turystach z całego świata. Teraz budynek wysokogórskiego obserwatorium meteorologicznego im. Tadeusza Hołdysa położony na szczycie góry Śnieżka został wpisany do rejestru zabytków województwa dolnośląskiego. Czeka je remont, aby stać się obiektem na miarę XXI wieku.

Papież robi porządki w polskim kościele, odsunięty biskup kaliski.