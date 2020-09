Przegląd tygodnia w Zgorzelcu, najważniejsze wydarzenia od 30.08 do 5.09.2020, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

Gigantei- Karkonoski Park Ducha Gór to miejsce, w którym fantazja miesza się z prawdą, gdzie wszystkie szlaki Karkonoszy dostępne są dla każdego, a strażnicy gór pilnują ładu i porządku w karkonoskiej krainie. A wszystko to doprawione jest nutą szaleństwa naukowca Olo. Atrakcji tutaj mnóstwo!

Media Markt przygotował dla swoich klientów ciekawe obniżki i promocje. Taniej kupicie zarówno drobny, jak i duży sprzęt AGD. W dół poszły ceny ekspresów do kawy, odkurzaczy, robotów kuchennych i wielu innych produktów. Zobaczcie najlepsze promocje w sklepach Media Markt. Oto lista produktów.

Pogoda sprzyja wycieczkom poza miasto. Mamy dla Ciebie ciekawą propozycję na rodzinny wypad. To największy park skalny w Europie! Te widoki zachwycają!

Szczekanie to nie tylko jedna z podstawowych cech psa, ale również jego przywilej. Podobnie jak człowiek komunikuje się mówiąc, tak i zwierzę ma prawo do komunikowania się głosem. Są jednak rasy nad wyraz szczekliwe, a są też takie, które cechuje spokój. Jeśli szczególnie zależy wam na psie, który będzie dawał głos rzadko, zobaczcie listę najmniej hałaśliwych czworonogów.

Zgorzelec jest miastem, w którym trudno o dworzec. Jedyny, którym możemy się pochwalić to ten kolejowy na Ujeździe. W samym centrum miasta, stoją dwie ruiny. Póki co, nie jest znana przyszłość dworca kolejowego Zgorzelec Miasto. Teren dawnego dworca PKS przy ulicy Dabrowskiego wystawiony został na sprzedaż.

Google Street View to funkcja Google Maps, która zapewnia panoramiczne widoki z poziomu ulicy i pozwala użytkownikom na wyświetlanie wybranych części świata. W Polsce funkcja ta dostępna jest od 2013 roku. Kamery zarejestrowały także ludzi. Mimo zamazanych twarzy można wychwycić znajome osoby choćby poprzez fryzurę, posturę, ubiór, a także okolicę przebywania. Rozpoznajesz kogoś znajomego na zdjęciach? A może dostrzegłeś samego siebie? Obejrzyj galerię!

Wiesz jak wyglądała kiedyś Bogatynia? Jak wyglądały ulice, urząd miejski, kamienice? Przygotowaliśmy galerię archiwalnych fotografii tego miasta. Zapraszamy do obejrzenia.

Policjanci ze zgorzeleckiej grupy SPEED podczas służby na terenie miasta i gminy Zgorzelec chcieli zatrzymać do rutynowej kontroli drogowej pojazd marki volkswagen. Kierowca jednak nie miał zamiaru się zatrzymać dobrowolnie. Na swoim koncie miał różne przestępstwa.

Na Dolnym Śląsku wskaźniki umieralności są niepokojąco wysokie. Oto miasta i gminy, w których wskaźnik umieralności na 1000 ludności przekroczył 15, a w niektórych miejscach zbliżył się do 20 osób! Zobacz szczegóły w podpisach pod zdjęciami w naszej galerii

1 września o godz. 12.00 Zgorzelec symbolicznie uczcił 81. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej. Ze względu na wymogi sanitarne, tegoroczna uroczystość została ograniczona do złożenia wieńców pod Pomnikiem Orła przy Cmentarzu Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego.

Już w najbliższy piątek (4.09) w Tajemniczej Krainie Turisede odbędzie się długo wyczekiwany festiwal FOLKLORUM. To wydarzenie to wynik niesamowitej kreatywności, pasji i niesłabnącej wiary w sens i wizję magicznej wioski. Serdecznie wszystkich zapraszamy na trzydniowy festiwal pełen zabawy, muzyki i artystycznej weny.

To istny wehikuł czasu. Przestępując próg Muzeum Sentymentów w Kowarach przenosisz się kilka dekad wstecz i znów czar PRLu ożywa. Jeśli jeszcze nie odwiedziłeś tego miejsca, to koniecznie musisz tutaj zabrać rodzinę i przyjaciół. Wspólnie możecie powspominać lub zobaczyć jak wyglądał słynny PRL. Miejsce, w którym znajduje się muzeum też nie jest przypadkowe- to dawna fabryka dywanów w Kowarach. Zobacz, jak muzeum wygląda w środku oczami Internautów!