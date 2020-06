Przegląd tygodnia w Zgorzelcu, najważniejsze wydarzenia od 7.06 do 13.06.2020, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

Czas ucieka i wszystko się zmienia. Dziś Ujazd to dzielnica Zgorzelca, przed II Wojną Światową Moys był dzielnicą Goerlitz. Z centrum miasta dojechać było można tramwajem, funkcjonowały restauracje, przystań na łódki i było po prostu pięknie! Zobaczcie jak wszystko zmieniło się w ciągu 100 lat. To naprawdę robi wrażenie!

Pogoda sprzyja wycieczkom, a granice już jutro będą otwarte. Może tym razem warto wybrać się do niemieckiego Löbau, gdzie na wygasłym wulkanie zlokalizowana jest jedyna w Europie żeliwna wieża widokowa wybudowana przez lokalnego piekarza Friedricha Augusta Bretschneider. To tylko 30 km od granicy!

Już jutro w godzinach 10.00- 13.00 pod Wieżą w Siedlęcinie spotkasz ludzi, którzy wkładają całe serce w to co robią. U gospodyni i gospodarza może kupić to co najświeższe i najlepszej jakości. Serdecznie zapraszamy!

Uwaga, korekta rozkładu jazdy Kolei Dolnośląskich. Od niedzieli, 14 czerwca, obowiązywać zacznie korekta kolejowego rozkładu jazdy. Zmiany spowodowane są wprowadzanymi przez PKP Polskie Linie Kolejowe zamknięciami torowymi. W związku z tym aktualizacja obejmie także połączenia Kolei Dolnośląskich.

Rząd ogłosił decyzję w sprawie otwarcia granic. Dokąd i kiedy można pojechać? Przeczytajcie poniżej.

Gdzie miłośnicy grzybów powinni wybrać się na Dolnym Śląsku, by mieć szanse na dobry zbiór? Zobaczcie lokalizacje w opisach pod zdjęciami w naszej galerii.