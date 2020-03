Przejście graniczne w Zgorzelcu: przygotuj wcześniej kartę lokalizacyjną! [ZDJĘCIA]

Przejście graniczne na Moście Jana Pawła II w Zgorzelcu jest otwarte dla samochodów osobowych jedynie powracających do kraju. Nie ma możliwości przekroczenia tego przejścia samochodem w kierunku Niemiec. Ruch pieszy odbywa się w obie strony- w stronę Goerlitz bez kontroli, w stronę Zgorzelca z kontrolą sanitarną i graniczną.

- Ilość podróżnych, która jedzie tą autostradą gwałtownie wzrosła. Musimy sobie powiedzieć, że obowiązek, który nałożył Minister Zdrowia na wszystkich przekraczających, czyli wypełnianie kart lokalizacyjnych sprawia wiele trudności. Właśnie ta czynność zajmuje najwięcej czasu. Jest wiele pytań, wiele wątpliwości co należy wpisać, jaki adres- czy zamieszkania faktycznego, czy zameldowania- informuje podpułkownik SG Andrzej Torbicz, komendant placówki Straży Granicznej w Zgorzelcu. - Dodatkowa czynność obowiązkowej kwarantanny czternastodniowej również wydłuża tą odprawę. Staramy się, aby ta odprawa była jak najmniej uciążliwa, ale zdajemy sobie sprawę, że jeżeli straż graniczna jest w stanie w ciągu jednej nocy odprawić 3500 podróżnych, a normalny ruch na Jędrzychowicach to 8000 na dobę podróżnych to naturalnym jest, że tworzą się tak gigantyczne korki, tak dramatyczne sytuacje.