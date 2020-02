Przekaż 1% na schronisko w Dłużynie Górnej

Żebyśmy mogli pomagać zwierzętom, potrzebujemy Twojego wsparcia. Rozumiemy, że nie każdy może adoptować zwierzaka, nie każdy może mieć czas czy siłę na wolontariat (do którego mimo wszystko zachęcamy gorąco!), ale możesz pomóc inaczej – masz Facebooka? Polub naszą stronę:

IDZ Schronisko Dłużyna Górna i okażesz tym swoje wsparcie. Udostępniaj posty, pomóż szukać domów.

Wspominaliśmy, że leczymy zwierzaki – wejdź na www.ZbiorkaNaBurka.pl, zajrzyj do zbiórek, wybierz cel i wpłać chociaż kilka złotych. Bardzo nam pomożesz i dzięki Tobie będziemy mogli działać dalej!



Zbliża się termin rocznych rozliczeń z Urzędem Skarbowym. Jeśli jeszcze się nie rozliczyłaś/rozliczyłeś to przekaż zwierzętom 1% podatku! KRS 0000213078, cel szczegółowy: DŁUŻYNA GÓRNA.



Jak przekazać 1 % naszemu Stowarzyszeniu?

Na ostatniej stronie deklaracji znajduje się rubryka o przekazaniu 1 %. I tu właśnie wpisujemy KRS naszej organizacji (KRS: 0000213078), a żeby pieniądze trafiły do naszego Schroniska należy uzupełnić cel szczegółowy (wpisujemy Dłużyna Górna). Można przekazać 1 % anonimowo lub podać do naszej wiadomości swoje dane.