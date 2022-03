Przeszłość i teraźniejszość na zdjęciach. Niesamowity projekt łączący dawne Goerlitz z obecnym Zgorzelcem i Goerlitz

Fotografia archiwalna przedstawia widok z prawego brzegu Nysy Łużyckiej. Na pierwszym planie widać stojące przy brzegu łodzie rybackie. W niskiej wodzie brodzą dzieci; uwagę zwracają również zabudowania fabryki kondensatorów (VEB Kondensatorenwerk). XIX-wieczne fabryczne budynki mają za sobą ciekawą historię - przed II wojną światową mieściła się tu m.in. fabryka walizek, budynek kotłowni parowej i szlifiernia diamentów. W 1952 roku kompleks oddano do użytku fabryce kondensatorów telewizyjnych i radiowych, zakład działał do 1992 roku. W oddali widać gotycki, XV-wieczny kościół p.w. św. Piotra i Pawła. Obecnie nabrzeże podniesiono, tworząc strome, trawiaste zejście do rzeki. Nie ma już przystani dla łodzi, nie brodzą w niej również dzieci. Niezmienna pozostała bryła kościoła św. Piotra i Pawła, fabryka kondensatorów popada jednak w coraz większą ruinę. Część jej zabudowań została już wyburzona; na zrekultywowanym terenie powstał miejski deptak i teren rekreacyjny. Pojawiły się jednak pomysły na wykorzystanie pozostałych budynków, w duchu zachowania architektonicznej spójności i historii miasta, którego ta historyczna część na szczęście niewiele się zmieniła.

