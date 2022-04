Przeszłość i teraźniejszość na zdjęciach. Niesamowity projekt fotograficzny Zgorzelca i Goerlitz Paulina Gadomska

Fotografia historyczna została wykonana z lewego brzegu Nysy Łużyckiej i ukazuje nabrzeże i ówczesną Prager Straße. Była ona wtedy jedną z ulic miasta Goerlitz, usytuowanych po drugiej stronie rzeki, ale wciąż w bezpośredniej bliskości Rynku miasta. Mieścił się przy niej Kruczy Folwark (lub Krucze Wzgórza), majątek, którego pierwszym właścicielem był w 1440 roku Seifrid Goswin. W 1540 roku urodził się w nim i wychował Bartłomiej Scultetus - znany matematyk, kartograf i astronom. W czasie robienia zdjęcia w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki wciąż znajdowało się kilka domów; Kruczy Folwark, górujący nad domami po prawej stronie zdjęcia, widać ponad ich dachami. Na aktualnym zdjęciu widać pewne zmiany. Nad sama rzeką nie ma już domów, ponadto część budynków rozebrano po II wojnie światowej. Zmieniała się również nazwa ulicy - Prager Straße, a potem ulica Dzierżyńskiego to obecnie ulica Daszyńskiego, jedna z głównych ulic Zgorzelca. „Kruczy Folwark" na przestrzeni wieków był kilkakrotnie niszczony w wyniku licznych działań wojennych, jakich doświadczało miasto. Odbudowany w 1922 roku, przetrwał w swojej formie do dziś. Obecnie mieści się w nim Dom Pomocy Społecznej.

To niesamowite jak na przestrzeni lat zmienia się nasze otoczenie. Wspaniale odzwierciedla to projekt „Görlitz/Zgorzelec wczoraj i dziś w retrospekcjach 2D i 3D”, który pokazuje miejsca znane nam obecnie w połączeniu z fotografiami archiwalnymi. Koniecznie musicie to zobaczyć!