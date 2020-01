Przez Zgorzelec tramwajem! Szkoda, że już ich nie ma! [ARCHIWALNE ZDJĘCIA]

Dziś zgorzelecki most, znamy jako Most Jana Pawła II. Przed II wojną światową nosił nazwę Most Liberecki (Reichenberger Brücke). Wybudowany został w 1875 i służył mieszkańcom Goerlitz. Przez most prowadziła linia tramwajowa do dzielnicy Moys, z której po 1945 roku utworzono Zgorzelec. Dziś to już tylko wspomnienie ale tramwaje wciąż możemy podziwiać na dawnych zdjęciach i widokówkach.

Kiedy będzie wiosna? Zwierzęta dają sygnały. Klimat się zmienił. Wideo