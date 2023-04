Przygotuj się na wiosnę i lato! Sprawdź najlepsze metody depilacji i sposoby na gładką skórę Redakcja

Depilacja to zmora wielu kobiet. Sora Shimazaki/pexels.com

Depilacja ciała to jeden z najmniej lubianych zabiegów kosmetycznych. Jest uciążliwa, wymaga precyzji i czasu, a co gorsza, bywa kosztowna i bolesna. A jednak wiele kobiet nie wyobraża sobie, by z niej zrezygnować. Jaką w takim razie metodę wybrać? I jakie triki warto zastosować?