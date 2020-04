Przygraniczni samorządowcy apelują do Premiera. Pracownicy wychodzą na ulice

Życie wielu osób na pograniczu mocno się zmieniło. W ciągu jednej chwili, polski rząd nakazał im zdecydować, jak w najbliższym czasie będzie wyglądało ich życie. I choć nikt granic dla Polaków do Niemiec i Czech nie zamknął, mieszkańcy pogranicza tak to właśnie widzą: nagle odebrano im swobodny dostęp do codziennej pracy.

Samorządowcy z pogranicza polsko- niemieckiego oraz polsko- czeskiego wystosowali list otwarty do Premiera RP, Mateusza Morawieckiego, w którym podnoszą ten istotny dla regionów temat. Poprzedni apel do Wojewody Dolnośląskiego nie przyniósł żadnych rozwiązań.

- Reżim sanitarny, jakim od 27 marca objęci są wszyscy przekraczający granicę Polski wiele osób już skazał na utratę pracy. Tracą ją też pracownicy polskich, w tym zgorzeleckich firm, które wciąż oczekują na zdjęcie zakazu prowadzenia działalności. Obawiamy się, że skutki obowiązujących ograniczeń będą dla naszych gmin bardzo poważne. Rosnąca liczba bezrobotnych odbije się na kondycji handlu, zwłaszcza że ceny wciąż rosną i usługach, które kiedy w końcu ruszą będą potrzebowały klientów- informuje burmistrz Zgorzelca, Rafał Gronicz. - Od tego, jak będą prosperować sklepy i firmy zależą wpływy do naszego budżetu, ale też kondycja całego regionu. Dlatego wolelibyśmy, aby ci którzy mogą pracować, pracowali. Na zasiłkach będą dla nas obciążeniem, bo tylko powiększą liczbę potrzebujących wsparcia. Pracując pomogą utrzymać handel, usługi, gastronomię, płacone przez nich podatki lokalne zasilą nasze budżety.