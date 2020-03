Przymusowa kwarantanna dla przygranicznych pracowników?! Nic im o tym nie wiadomo! [ZDJĘCIA]

- Byłam w szoku. Tłumaczyłam, że nie jestem na kwarantannie. Pracuje w Niemczech, mam zaświadczenie od pracodawcy. Poprosiłam policjanta, aby skreślił moje nazwisko z listy po okazaniu dokumentu, ale on oświadczył, że nie ma takiej możliwości- kontynuuje swoją opowieść pani Marzena. - Kiedy zeszłam do policjantów okazało się, że nie jestem jedyną osobą, która na tej liście znalazła się, choć znaleźć się nie powinna.

Od Annasza do Kajfasza...

Rozdzwoniły się telefony. W obecnej sytuacji ciężko skontaktować się z najważniejszymi służbami w powiecie, a informacje na temat dalszych działań często są nieprecyzyjne lub sprzeczne.

Niektóre osoby dowiadują się od policjantów, że wystarczy na komendę wysłać zaświadczenie od pracodawcy i zostaną one skreślone z listy. Inne znów, że tylko sanepid może pomóc- ten powiatowy lub ten wojewódzki. Jeszcze inne, że ciężko znaleźć rozwiązanie dla tej sytuacji.

Niestety nie udało nam się skontaktować telefonicznie z rzecznikiem prasowym zgorzeleckiej policji, ani z dyrektorem zgorzeleckiego sanepidu. Mjr Straży Granicznej, Joanna Konieczniak, poinformowała nas, że pogranicznicy nie przechowywali wypełnionych formularzy Kart Lokalizacyjnych. Były one przekazywane do Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Zgorzelcu, a ta dalej przekazywała je do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej we Wrocławiu. Po kilku dniach podjęto inne działania- strażnicy graniczni przekazywali formularze bezpośrednio do wojewódzkiego sanepidu.