REAL. Co zostało po pierwszym hipermarkecie w Zgorzelcu? Zarośnięty parking i sterta rozbitego szkła Justyna Orlik

REAL w Zgorzelcu powstał w 2000 roku. To był pierwszy hipermarket, w którym zaopatrywali się wszyscy mieszkańcy pogranicza. Konkurencyjne ceny w stosunku do osiedlowych marketów i bogaty asortyment sprawiały, że w sobotnie i niedzielne popołudnia trudno było o miejsca parkingowe. Dziś to miejsce nie przypomina swojego dawnego blasku. Parking jest zarośnięty, a na rozsuwanych drzwiach wejściowych pojawiło się graffiti. Mnóstwo tu potłuczonych butelek, a obok krzesełek leży sterta śmieci.