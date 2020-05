Remont CHR Plaza Zgorzelec już niebawem! To teraz DL City Zgorzelec! [ZDJĘCIA]

Prace remontowe zaplanowano w dwóch etapach: w pierwszym lifting przejdzie fasada DL City Zgorzelec, w drugim zrewitalizowane zostaną przestrzenie wspólne we wnętrzach. Nowoczesny, elegancki design fasady, na której dominować będzie charakterystyczny dla obiektów DL Invest Group motyw kontrastowych, pionowych podziałów skrywać będzie przyjazną przestrzeń. We wnętrzach planowane jest łączenie ciepłego drewna i energetycznych fioletowych akcentów wyposażenia. Projekty elewacji i wnętrz są dziełem opracowywanym przez zespół architektów pracujących pod przewodnictwem Sabiny Rybskiej, kierownika ds. projektów w DL Invest Group.

- Chcemy, by DL City Zgorzelec było swoistym miastem w mieście, by w pełni odpowiadało na potrzeby mieszkańców, zwłaszcza zgorzeleckich rodzin. Naszym nadrzędnym celem jest uczynienie tego miejsca przyjaznym nie tylko rodzicom i dzieciom, ale także osobom starszym. Zaplanowaliśmy miejsca odpoczynku z wygodnymi ławkami i strefami zielonymi, miejsca zabaw dla dzieci, będziemy także rozszerzać ofertę gastronomiczną – deklaruje Łukasz Tomczyk, Dyrektor DL Invest Group.

Nowe marki, nowa oferta

To jednak nie koniec zmian! Inwestor prowadzi zaawansowane rozmowy z nowymi markami, które wzbogacą dotychczasową ofertę. Na tym etapie nie znamy jeszcze szczegółów, ale jak zapewnia DL Invest Group, dobiera najemców tak, by stworzyć przemyślany wachlarz marek handlowych i usługowych. Już teraz wiadomo, że oferta gastronomiczna centrum będzie bogatsza o wyjątkowe smaki w ciekawie zaaranżowanym wnętrzu. Interesujący projekt, który zaproponował nowy najemca, może być jednym z bardziej atrakcyjnych punktów DL City Zgorzelec. To jedna z tych umów, które zostały podpisane w okresie obowiązywania najbardziej rygorystycznych obostrzeń.