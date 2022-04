Remont dworca PKP w Węglińcu na finiszu. Zobacz połączenie historii z nowoczesnością

Inwestycja w Węglińcu warta jest ponad 32 miliony złotych, a zakończenie prac planowane jest w połowie 2022 roku. To jeden z 17 dolnośląskich dworców, który przechodzi modernizację w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. Jednocześnie jest to jedna z najtrudniejszych i najbardziej złożonych inwestycji. Póki co wygląda na to, że perfekcyjnie udało się połączyć stare z nowym.

- W ramach inwestycji przebudowane zostały budynki tzw. Starego i Nowego Dworca, część kładki dla pieszych nad torami oraz wiaty przylegające do budynków dworcowych. Najważniejszym zadaniem w ramach inwestycji jest przebudowa budynku Nowego Dworca pochodzącego z 1865 roku, który jest wpisany do rejestru zabytków. Renowację przeszła ceglana elewacja dworca wraz z bogatym detalem architektonicznym, która zostanie podkreślona przez nocną iluminację. Przy ścianach elewacji restauracji zostały poddane wiaty peronowe oparte na odtwarzanych na wzór historycznych kolumnach. Ciekawostką jest przywrócenie zegarów tarczowych na elewacjach od strony torów. Wśród innych prac mających na celu przywrócenie dawnego wyglądu dworca warto wyróżnić odtworzenie na wzór historycznej stolarki okiennej i drzwiowej. To nie koniec zmian. Projekt przebudowy zakłada również m.in. wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, ocieplenie budynku od wewnątrz, wymianę stropów, a także wzmocnienie konstrukcji zadaszenia i wymianę poszycia dachowego- informuje Bartłomiej Sarna z PKP S.A.