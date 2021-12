Remont ul. Traugutta w Zgorzelcu idzie pełną parą. Zadbano też o drzewa (ZDJĘCIA)

Remont ul. Traugutta w Zgorzelcu idzie dość sprawnie. Chociaż jest to chwilowe utrudnienie dla mieszkańców, bo spora część ulicy została wyłączona z ruchu, warto zaczekać na końcowy efekt. Obecnie pracownicy wykonawcy, firmy ABM Beton, skupili się na ułożeniu nowego chodnika wzdłuż ulicy Traugutta (do skrzyżowania z ul. Langiewicza). Nie da się ukryć, że asfaltowa wylewka, która była w tym miejscu od niepamiętnych czasów, swoje lata świetności dawno miała za sobą. W ciągu ulicy układane są również ażurowe płyty betonowe. Posłużą mieszkańcom jako miejsca parkingowe. Będą jednak mieć jeszcze jedno zadanie. Ochronę drzew w tym miejscu. Z jednej strony ochroni to przed rozjeżdżaniem pas zieleni, z drugiej pozwoli wsiąkać w ziemię wodzie deszczowej zapewniając nawodnienie rosnącym tam drzewom.