Riva Scott wydała kolejną książkę. Zgorzelczanka opowiada o pasji pisania, "Ice Queen" i literackich poczynaniach

Riva Scott to autorka pięciu książek pełnych namiętności, miłości, chemii i pokręconych zrządzeń losu. Bohaterowie jej literackiego świata uwikłani są w romanse z dreszczykiem emocji. Pisanie jest tym co Riva kocha, jej pasją i sposobem na szarą rzeczywistość.

Prywatnie Marta Bobola- Zagożdżon od zawsze związana jest ze Zgorzelcem. Wraz z rodzicami mieszkała w małej miejscowości obok przygranicznego miasta, ale tutaj mieszkali jej ukochani dziadkowie, z którymi później zamieszkała. W Zgorzelcu chodziła do szkoły i dorastała. Przez 7 lat tańczyła w zespole Inna Show i podczas meczów Turowa. Tutaj poznała męża i urodziła dwóch synów. Teraz, choć mieszka po drugiej stronie Nysy, w Goerlitz, nadal przyznaje, że kocha Zgorzelec i nie wyobraża sobie wyjazdu gdzieś daleko stąd.

Jak zaczęła się Twoja przygoda z pisaniem?

Nigdy nie myślałam, że zostanę autorką książek i opowiadań. W szkoła nawet nie lubiłam czytać - jedynie "Zemsta" oraz "Romeo i Julia" przypadły mi do gustu. Jednak, gdy byłam w pierwszej ciąży coś się zmieniło i zaczęłam częściej poświęcać czas lekturze. Później przez dwa lata zajmowałam się recenzowaniem książek w jednym z wydawnictw, jednak zawsze czegoś mi w tych książkach brakowało. Postanowiłam sama się sprawdzić i napisałam książkę na portalu, gdzie każdy może napisać swoją książkę, a użytkownicy mogą zostawić komentarz. Tak przez pół roku powstał "Smak pokusy"- mój debiut. Gdy zaczęły napływać komentarze, że to się podoba, a czytelnicy chcą więcej, odezwało się wydawnictwo. Dalej wszystko szybko się potoczyło. Najpierw napisałam "Smak pokusy", kolejno "Wartych ocalenia", "Smak tajemnicy", "Ariana w objęciach wroga" i "Ice Queen". Napisałam również dwa opowiadania do antologii - wakacyjnej "Upojne lato" i walentynkowej "Niegrzeczna miłość". Kolejna moja książka zostanie wydana najprawdopodobniej jeszcze w tym roku przez wydawnictwo Plectrum. "Piękna nie bestia" to opowieść o pięknej, ale oszpeconej dziewczynie. Nie zabraknie wątku miłosnego.