Rododendrony lada dzień zakwitną przy Diabelskim Moście. Majówka na spacerze w Kromlau. To tylko 70 km od Zgorzelca

Pięknie jest tu o każdej porze roku, ale ten najbardziej kolorowy czas właśnie przed nami. Pąki rododendronów i azalii w najbliższych dniach- tygodniach rozkwitną, a park uraczy zwiedzających turystów pełną feerią barw.

Niezwykłe miejsce na mapie Saksonii tuż przy granicy z Polską powstało w 1844 roku z inicjatywy właściciela ziemskiego Friedricha Hermanna Rötschke. To właśnie on jako pierwszy wpadł na pomysł zasadzenia pierwszych egzotycznych krzewów w tym także i drzew. Pod koniec XIX wieku dzieło to zostało kontynuowane przez hrabiego Egloffstein Arkitten, który powiększył park o plantację rododendronów, azalii i różaneczników.

Park zajmuje powierzchnię około 200 hektarów i jest dostępny przez cały rok. Turyści mogą podziwiać krzewy, które znajdują się dosłownie wszędzie, a kolorowe dywany wprawiają w zachwyt. Jednym z najciekawszych miejsc na terenie parku jest obsadzony kwiatami Wąwóz Różaneczników. Warto zwrócić uwagę również na Dom Kawalerski wystylizowany na dworek szwajcarski oraz wybudowany w 1860 roku pałacyk Kromlau.

Największym zainteresowaniem cieszy się Diabelski Most (Teufelsbrücke). Zwiedzający ustawiają się dosłownie w kolejkach, aby zrobić sobie zdjęcie z nim w tle oraz uchwycić niezwykłe odbicie w tafli jeziora Rakotz. Ciekawostką jest, że bazaltowy łukowy most "zagrał" w ostatniej części Matrixa. Zobaczcie scenę z Parku Rododendronów w trailerze filmu z Keanu Reeves.