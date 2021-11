Rok więzienia grozi pięciu Irakijczykom zatrzymanym przez funkcjonariuszy Straży Granicznej ze Zgorzelca

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Zgorzelcu przyjęli od strony niemieckiej 5 obywateli Iraku, którzy niezgodnie z przepisami przekroczyli granicę polsko-niemiecką. Cudzoziemcy na terytorium Niemiec zostali zatrzymani za nielegalny pobyt i przekazani do Polski. Obywatele Iraku, w wieku od 21 do 25 lat zgodnie przyznali, że ich celem, do którego próbowali dotrzeć była Wielka Brytania, gdzie chcieli ubiegać się o ochronę międzynarodową.

- Cudzoziemcy złożyli wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej w naszym kraju i otrzymali Tymczasowe Zaświadczenie Tożsamości Cudzoziemca. Z uwagi na brak dokumentów potwierdzających tożsamość zostali umieszczeni jednym ze strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców - informuje Joanna Konieczniak, rzecznik prasowy NOSG.

Ponadto cudzoziemcom przedstawiono zarzut przekroczenia granicy państwowej we współdziałaniu z innymi osobami . Obywatele Iraku przyznali się do zarzucanego im czynu i dobrowolnie poddali się karze 4 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres próby 1 roku.

Funkcjonariusze SG ze Zgorzelca zatrzymali także 40-letniego obywatela Gruzji. Cudzoziemiec zatrzymany został za organizowanie i udzielenie pomocy w przekroczeniu granicy państwowej wbrew przepisom z Polski do Niemiec obywatelom Iraku. Wobec cudzoziemca Komendant PSG w Zgorzelcu wydał decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, dodatkowo sąd zadecydował o umieszczeniu cudzoziemca w strzeżonym ośrodku do czasu zakończenia prowadzonego wobec niego postepowania karnego.