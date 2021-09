Rowerem do 43 km od Zgorzelca. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 2 - 3 października?

Ścieżki rowerowe w pobliżu Zgorzelca

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 43 km od Zgorzelca, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 2 października w Zgorzelcu ma być 18°C. Nie powinno padać. W niedzielę 3 października w Zgorzelcu ma być 19°C. Nie będzie padać.

Stopień trudności: 2

Dystans: 36,15 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 34 min.

Przewyższenia: 432 m

Suma podjazdów: 795 m

Suma zjazdów: 798 m

Szklarska_Poreba poleca trasę mieszkańcom Zgorzelca

Trasa dosyć długa. Znajdują się na niej w większości łatwe do jazdy asfaltowe i szutrowe odcinki. Fragmentami biegnie po szlakach pieszych niebieskim i zielonym, więc na tych odcinkach do łatwych nie należy. Trasa zaczyna się i kończy przy głównym skrzyżowaniu dróg w Starej Kamienicy. Warte zobaczenia są między innymi: punk widokowy na Bobrowych Skałach, malowniczo położona wieś Antoniów oraz Rozdroże Izerskie.

