Zgorzelecka policja prowadzi postępowanie w sprawie niezatrzymania się do kontroli drogowej kierującego pojazdem marki Mitsubishi. Osobą podejrzaną o to przestępstwo jest mężczyzna widoczny na zdjęciach. Rozpoznajesz go? Zadzwoń pod nr 47 87 322 58 lub 47 87 322 00, bądź zgłoś się bezpośrednio do jednostki policji pod adresem ul. Boh. II Armii Wojska Polskiego 12 G.