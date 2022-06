Ruiny pałacu w Żarskiej Wsi. Tak wygląda powolna agonia jednego z najpiękniejszych zabytków w okolicy

Wieżę pałacu widać już z drogi dojazdowej. Jak długo nad Żarską Wsią będzie roztaczał się taki pejzaż? Nie wiadomo. Na każdej ze ścian budowli zamieszczona jest tabliczka ostrzegająca przed jej zawaleniem. To jeden z najsmutniejszych widoków w tej okolicy, szczególnie wtedy, gdy spojrzymy na stare zdjęcia, pokazujące pałac w pełnej krasie.

Pałac w okresie powojennym. Co stało się z cennymi przedmiotami?

Historycy do dziś nie potrafią ustalić, kto dokonał grabieży pałacu. Po 1945 roku cały teren przeszedł w ręce PGR-u. Pod koniec II wojny światowej ukrywano tu zbiory rzeźb i bezcennych obrazów średniowiecznych. Przechowywano również 17 tys. książek z Biblioteki Milicha w Görlitz. Do 1989 roku pałacowe wnętrza zamieszkiwali pracownicy PGR-u, którzy je zdewastowali, podobnie jak oficynę dworską i kaplicę cmentarną. W latach 90-tych obiekt wykupił prywatny przedsiębiorca i od tego czasu pałac niszczeje. Stał się się lokalnym "koszmarkiem".

Pałac w Żarskiej Wsi. Historia ostatnich 20 lat

Jeszcze w 1999 roku na przedniej elewacji znajdowały się dwa zegary słoneczne, w wieża posiadała dach hełmowy. Dziś widać tylko jego szczątki. W dolnych salach zalega sterta śmieci, na środku wyrastają drzewa. Jedyne, co przetrwało w prawie niezmienionym kształcie to park pałacowy, pochodzący z 1920 roku. Na jego końcu znajduje się ogromny staw, a w ostatnich latach została tam ustawiona drewniana wiata. Mieszkańcy Żarskiej Wsi przesiadują tu popołudniami, choć niespecjalnie dbają o to miejsce. Podobnie, jak w pałacu wala się tu sterta śmieci.