Są takie słodkie! Cztery małe jeżozwierze przyszły na świat w zoo w Goerlitz

Po narodzinach czterech młodych jeżozwierzy, grupa tych uroczych gryzoni żyjących w görlitzkim zoo liczy aktualnie dziewięć osobników. To zdecydowanie za dużo na dłuższą metę, dlatego za rok młode będą musiały opuścić grupę. Podobnie jak potomstwo zeszłoroczne, które tuż przed narodzinami kolejnych kolczastych maluchów, przeprowadziło się do ogrodów zoologicznych w Dolnej Saksonii i Meklemburgii.

- Po trzech do czterech miesiącach ciąży, jeżozwierze rodzą się w pełni wykształcone i widzące. Początkowo miękkie kolce twardnieją po około dwóch tygodniach- wyjaśnia Catrin Hammer kurator zwierząt w zoo Goerlitz. - Dla opiekunów zwierząt oznacza to, najpóźniej do dwóch tygodni po urodzeniu określić płeć. W przypadku instalacji transpondera identyfikacyjnego, w wieku około dwóch miesięcy, konieczne jest posiadanie grubych rękawiczek, w przeciwnym razie będzie się działo.