Ścieżki rowerowe do 34 km od Zgorzelca. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 2 - 3 kwietnia?

Wycieczki rowerowe w pobliżu Zgorzelca

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 34 km od Zgorzelca, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 02 kwietnia w Zgorzelcu ma być 5°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. W niedzielę 03 kwietnia w Zgorzelcu ma być 6°C. Nie będzie padać.

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 197,76 km

Czas trwania wyprawy: 14 godz. i 5 min.

Przewyższenia: 915 m

Suma podjazdów: 4 898 m

Suma zjazdów: 4 870 m

Trasę rowerową mieszkańcom Zgorzelca poleca Pschemoo

Trasa prowadzi śladem zawódów Gravmagedon 2021 - uznanaych za jeden z najlepszych cykli gravelowych. Opracowany przejazd został skrócony do około 200km - tak aby ogarnąć przejazd bez noclegów i niw wracać po nocy.