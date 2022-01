Ścieżki rowerowe do 66 km od Zgorzelca. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 15 - 16 stycznia?

Ścieżki rowerowe w okolicy Zgorzelca

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 66 km od Zgorzelca, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 15 stycznia w Zgorzelcu ma być nan°C. Nie powinno padać. W niedzielę 16 stycznia w Zgorzelcu ma być nan°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 60%.

🚲 Trasa rowerowa: Wyprawa rowerowa w Góry Stołowe

Stopień trudności: 3

Dystans: 223,08 km

Czas trwania wyprawy: 52 godz. i 48 min.

Przewyższenia: 548 m

Suma podjazdów: 4 363 m

Suma zjazdów: 4 379 m

Trasę dla rowerzystów ze Zgorzelca poleca Crisboon

3-dniowa trasa z Jeleniej Góry do Kłodzka przez Góry Stołowe z przejazdem wokół Skalnego Miasta i przez Ściany Broumowskie (Czechy).

