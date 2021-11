Ścieżki rowerowe do 66 km od Zgorzelca. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 20 - 21 listopada?

Ścieżki rowerowe w okolicy Zgorzelca

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 66 km od Zgorzelca, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 20 listopada w Zgorzelcu ma być nan°C. Nie powinno padać. W niedzielę 21 listopada w Zgorzelcu ma być nan°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 70%.

Stopień trudności: 2

Dystans: 48,13 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 91 m

Suma podjazdów: 1 592 m

Suma zjazdów: 1 597 m

Trasę rowerową mieszkańcom Zgorzelca poleca Dawidos

Trasa atrakcyjna krajobrazowo, ukazująca dolinę Nysy Łużyckiej, morenowe wzniesienia, zabudowania i elementy folkloru kultury łużyckiej, powrót przez Geościeżkę "Dawna Kopalnia Babina".