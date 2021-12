Seniorzy ze Zgorzelca na spektaklu w Jeleniej Górze (ZDJĘCIA)

Najstarsi mieszkańcy Zgorzelca, którzy należą do Miejskiego Klubu Seniora w Jeleniej Górze nie mogą narzekać na nudę. Oprócz cotygodniowych zajęć realizują też ciekawe wyjazdy. Tym razem grupa ze Zgorzelca wybrała się do Teatru im. C. K. Norwida w Jeleniej Górze na spektakl pod tytułem "Opowieść wigilijna".

Spektakl wprowadził nas w cudowny, przedświąteczny nastrój Świąt Bożego Narodzenia. Głównym bohaterem sztuki jest samotnik, stroniący od ludzi i dbający tylko o swój majątek. W trakcie opowieści przechodzi on całkowitą przemianę, stając się szczęśliwym, szczodrym i dobrym człowiekiem. Przemiana bohatera uzmysłowiła nam, co jest w życiu najważniejsze: przyjaźń, rodzina i miłość. Polecamy to przesłanie nie tylko w czasie Świąt Bożego Narodzenia - informują na swoim profilu FB zgorzeleccy seniorzy.