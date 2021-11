Sklepy sportowe PRL-u można było znaleźć we Wrocławiu, Zgorzelcu Bolesławcu i Lwówku. Czy dało się tam kupić narty?[ZDJĘCIA]

Kluby sportowe w PRL-u

Kluby sportowe lub zrzeszenia sportowe były organizacjami kontrolowanymi przez państwo. Kultura fizyczna w Polsce miała, na wzór radziecki, zrzeszać nie tylko amatorów sportu, ale także pracowników różnych zakładów. Znane były zrzeszenia branżowe o nazwach: "Budowlani", "Górnik", "Kolejarz" czy "Związkowiec". Wszystkie dotychczasowe kluby straciły swoją autonomię i powstał wymóg spotykania się w celu "krzewienia kultury fizycznej".

Główny Komitet Kultury Fizycznej był centralnym organem administracji PRL w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki. Utworzono go w 1950 r. i choć przez lata często zmieniał swoją nazwę, to pełnił podobną funkcję. GKKF z siedzibą w Warszawie był nadzorowany przez Prezesa Rady Ministrów.

Począwszy od 1969 r. organizowana była Ogólnopolska Spartakiada Młodzieży, której celem było promowanie aktywności sportowej wśród dzieci i nastolatków. Przez pierwsze 10 lat impreza odbywała się, co dwa lata. Od 1980 r. zdecydowano o corocznych zawodach: letnich i zimowych. Nic więc dziwnego, że na terenie całej Polski, ale również na Dolnym Śląsku, w większych i mniejszych miasteczkach mieściły się sklepy sportowe. Można je było znaleźć we Wrocławiu, ale również w Zgorzelcu, Bolesławcu, czy w Lwówku Śląskim. Jak można się łatwo domyślić sklepy w okresie PRL-u raczej świeciły pustkami, a o dobrym sprzęcie można było tylko pomarzyć, ale ludzie wyjeżdżali w góry. Popularne były Tatry, Bieszczady i Beskidy, ale również nasze rodzime Karkonosze. Jeśli nie udało się zakupić sprzętu w sklepie można było skorzystać z zakładowej wypożyczalni w pracy. Co prawda o jego jakości można dyskutować, ale kto w tamtych czasach by się tym przejmował.