Śląski Jarmark Garncarski już w ten weekend. 70 rzemieślników spotkasz na Starym Mieście w Goerlitz

Niezwykły klimat jarmarku garncarskiego

Śląski Jarmark Garncarski jest jarmarkiem rękodzielniczym. Prezentujący się na nim wytwórcy ceramiki gwarantują jakość i wyjątkowość swoich produktów. Jarmark garncarski zaskakuje różnorodnością form i stylizacji. Kulturalna oprawa, którą tworzą folklorystyczne zespoły muzyczne i taneczne, jest jego dodatkową atrakcją. Ponad 70 rzemieślników z Polski, Niemiec i Czech zagości na Untermarkt (Dony Rynek) ze swoimi dziełami w pięknej scenerii Starego Miasta. Będzie to okazja do wyjątkowych zakupów oraz do podpatrzenia rzemiosła lepienia garnków.

Więcej informacji o tym niezwykłym wydarzeniu znajdziecie TUTAJ.

Zapraszamy w dniach 16- 17 lipca na Untermarkt w Goerlitz.

Zobaczcie jak wyglądał Śląski Jarmark Garncarski dwa lata temu!