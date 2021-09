Smakują jak nuggetsy z kurczaka? Kilka nieoczywistych przepisów na potrawy z grzybów. Arkadiusz Tyka otwiera przed nami leśne wrota [WYWIAD] Justyna Orlik

Na co dzień jest wspólnikiem jednej z firm, zajmujących się pozycjonowaniem i optymalizacją stron internetowych. Kiedy ściąga garnitur i ubiera wygodne buty, to bierze ze sobą koszyk i wyrusza na poszukiwanie najciekawszych okazów grzybów. Również zimą szuka tych mniej znanych gatunków, później je pitrasi, a na koniec edukuje innych. To człowiek z pasją i misją, który każdą wolną chwilę spędza wśród mchu i paproci. Zapraszamy do rozmowy z Arkadiuszem Tyką.