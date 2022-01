Śnieg, narty i mnóstwo uśmiechów. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Sulikowie szaleli na nartach w Jakuszycach (ZDJĘCIA)

W dniach 12 i 19 stycznia uczniowie klasy sportowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sulikowie wybrali się na narty biegowe do Jakuszyc. Pod opieką instruktorów i opiekunów zdobywali umiejętności jazdy na nartach biegowych. Uczniowie poznali zalety narciarstwa biegowego i zasady bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych.

Specyficzny mikroklimat sprzyjający długiemu zaleganiu śniegu sprawia, że Jakuszyce cieszą cię znaczną popularnością wśród osób miłujących narty biegowe. Polana Jakuszycka jest również miejscem, w którym odbywają się unikalne imprezy sportowe, m. in. Bieg Piastów. Wyprawę do Schroniska Orle poprzedził godzinny instruktaż prawidłowego poruszania się po trasach biegowych w stylu klasycznym. To był dzień pełen wrażeń, z pewnością spora część uczniów i kadry pedagogicznej powróci na jakuszyckie trasy, by czerpać radość z biegania na nartach - informuje szkoła w Sulikowe.